Luoghi del cuore FAI: via delle collegiate e chiesa di San Nicolò inferiore, Modica nella top ten

Sono stati resi noti i risultati definitivi della campagna del FAI (Fondo ambiente italiano) "I luoghi del cuore 2020". La Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza è stato il "luogo del cuore" FAI più votato del 2020, con 75.586 voti, ed è anche il vincitore della classifica speciale Italia sopra i 600 metri.

Ma nella "top ten" entrano duo luoghi del cuore che riguardano la città di Modica: la via delle collegiate e la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore.

La Via delle Collegiate: fede, arte, cultura e storia s’intrecciano in quel patrimonio unico costituito dalle tre chiese collegiate del centro storico di Modica: il Duomo di San Giorgio, capolavoro del Barocco siciliano, la chiesa di Santa Maria di Betlem, con la preziosa Cappella Palatina di epoca tardo gotica, e San Pietro, del 1300, ma ricostruita nel XVII secolo in stile tardo barocco.

Oggi i tre luoghi spirituali e monumenti più importanti della città sono idealmente uniti dalla Via delle Collegiate, un progetto di conservazione e valorizzazione comune, promosso da un comitato formato dai parroci delle chiese in occasione del decimo censimento del FAI, che ha raccolto 40.521 voti e si è classificato al quarto posto.

Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore: ancora Modica nella top ten: al 6° posto, con la Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore che ha ottenuto 30.226 voti. Si tratta della chiesa più antica della città: un piccolo edificio di origine medievale, con un ambiente di circa 45 metri quadrati e un'abside semicircolare con un incantevole affresco del Cristo Pantocratore circondato da angeli (nella foto). Esempio più significativo dell'architettura rupestre bizantina in Sicilia, la piccola chiesa fu riscoperta casualmente nel 1987, durante lo sgombero di un’abitazione privata del centro storico, in pessimo stato di conservazione. Diverse associazioni territoriali si sono attivate in occasione del censimento del FAI per salvare questo tesoro ritrovato e i suoi affreschi.