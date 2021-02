Scicli, aumento dei contagi Covid: nuovi positivi all'Istituto Cataudella

Aumento preoccupante di contagi Covid a Scicli: i positivi sono 17, come afferma in una nota il sindaco, Enzo Giannone. In 24 ore sono stati registrati 7 nuovi positivi al coronavirus. “AllIstituto Cataudella nuovi casi di studente e docente positivi. Si tratta di uno studente frequentante il plesso dell’Istituto Tecnico Economico di via Primula e di una docente, residente in altra città, titolare all’Istituto Tecnico Agrario. Il contagio risale a qualche giorno fa, in quanto dal 24 al 27 febbraio l’Istituto svolge solo attività didattica a distanza, dopo che era stato registrato un altro caso di positività e che era stata ravvisata una situazione di rischio per tutto il contesto scolastico.

L’Asp è stata prontamente informata per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, a partire dallo screening per gli studenti e il personale scolastico che si effettuerà al “drive in” del Centro Comunale della Protezione Civile Comunale di contrada Zagarone a Scicli, oggi, venerdì 26, e sabato 27 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00”.