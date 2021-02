Uccise una guardia campestre a Biancavilla: ergastolo pure in Appello

La terza sezione della Corte d'assise d'appello di Catania ha confermato la condanna all'ergastolo di Salvatore Fallica (nella foto), 46 anni, per l'uccisione, il 14 aprile del 2003, nella campagne di Biancavilla, della guardia campestre di 52 anni, Gaetano Parisi. Un suo presunto complice, Giuseppe Longo, è deceduto. Fallica, indicato come appartenente alla famiglia mafiosa Toscano-Tomaselli, è stato arrestato da poliziotti della sezione Criminalità organizzata della Squadra mobile di Catania e del commissariato di Adrano, e condotto in carcere. Parisi fu assassinato mentre era a bordo della sua Fiat 500: l'auto fu speronata da una Fiat Uno, rubata poco prima, e la vittima fu ferita mortalmente da numerosi colpi da fuoco esplosi da breve distanza.