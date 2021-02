Violenza alla moglie e botte ai figli, lei lo denuncia: arrestato a Lentini

Agenti del commissariato di Lentini hanno arrestato un lentinese di 41 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Siracusa, su richiesta del pm Federica Zambon, per maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce aggravate e violenza sessuale ai danni della coniuge 37enne, e di maltrattamenti, lesioni e minacce aggravate nei confronti dei due figli minori. Reati commessi dall'anno scorso a febbraio. Il provvedimento restrittivo scaturisce da due denunce presentate in commissariato dalla donna. E' stato cosi' immediatamente attivato il 'codice rosso'. L'uomo è stato condotto in carcere.