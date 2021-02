Siracusa, lascia gli arresti in casa per finire in carcere

Nella giornata di ieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania, agenti della Squadra Mobile hanno arrestato Sebastiano Tinè, 38 anni, siracusano, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Tinè è conosciuto alle forze di polizia in quanto soggetto su cui gravano numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, armi ed evasione, a seguito dei quali è stato sottoposto a svariate misure di sicurezza personale. Dopo gli adempimenti di rito, l’arrestato è stato condotto in carcere.