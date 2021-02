Il sindaco di Floridia Carianni rivuole le piazze a "misura di bambino"

L’Amministrazione comunale per i bambini floridiani. L’Ufficio Tecnico del Comune sta lavorando a una manifestazione di interesse per le imprese per la fornitura e la manutenzione dei parchi giochi siti nelle diverse zone della città.

Si tratta delle giostrine in piazza Romita, piazza Einaudi (a Vignalonga), piazza Virgilio (alla Marchesa), piazza Vittime della Mafia, piazza Pertini, viale Vittorio Veneto e piazza Aldo Moro. Gli interventi sono specificati nella manifestazione e attengono, oltre alla messa in sicurezza di scivoli e altalene da rendere nuovamente fruibili per i più piccoli, anche l’installazione di nuove giostre.

Dopo l’aggiudicazione dell’appalto da parte di una delle ditte che aderirà alla manifestazione di interesse, i lavori partiranno entro quindici giorni e si concluderanno entro e non i sessanta giorni successivi.

