Perseguita l'ex moglie: agli arresti domiciliari a Gela

La Procura di Gela ha disposto l'esecuzione di una ordinanza di arresti domiciliari, emessa dal gip di Gela a carico di un 43enne di Niscemi indagato per stalking. Avrebbe perseguitato la ex moglie e il suo nuovo compagno. Le indagini nascono dalle denunce della vittima che ha raccontato di essere stata maltratta per anni anche durante il matrimonio. Nonostante l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, avrebbe continuato a perseguitare la moglie e poi il compagno tanto da costringerlo a a presentare diverse querele.