Basket, riparte la serie C: il Cus Catania in trasferta contro lo School Gela

Si parte. È proprio il caso di dirlo, dopo tanta attesa. Per il basket, ma in generale per gli sport di squadra. L’avvio del campionato di serie C Silver di pallacanestro rappresenta anche l’avvio dei tornei per molte compagini del Cus Catania: a breve sarà il turno del basket in carrozzina, del volley femminile e poi del rugby.

Nel basket che, come molte discipline, ha visto totalmente bloccati i campionati della scorsa stagione, l’attesa è stata lunga. Ora, dopo la convenzione fra FIP Sicilia e Assessorato regionale alla Salute regionale sui tamponi, si parte. Nel week end si gioca la prima giornata. E domenica 28 alle ore 18, la squadra cusina di coach Guadalupi sarà di scena sul difficile parquet del Basket School Gela.

La squadra del CUS ha un’ossatura già determinata negli anni a cui è stata aggiunta qualche pedina di valore come Giorgio Guadalupi, Roberto Saccà, Andrea Sarchioto e, in ultimo dall’Alfa Basket, Nicolò Mazzoleni, oltre al graditissimo ritorno di Manfredi Elia. Sarà anche un campionato dalla formula concentrata. Al via nove squadre.

Coach Giuseppe Guadalupi inquadra così la stagione e la prima di campionato: “In questo anno trascorso senza partite, giorno per giorno ci siamo inventati delle cose che potessero coinvolgere ed emozionare un po'. I ragazzi hanno risposto bene. Nell’ultima settimana il problema è stato invece contenerli. Tutti, dopo un anno, aspettiamo questo giorno. Finalmente domenica si gioca. Abbiamo resettato e siamo tornati ad allenarci con modalità campionato. Abbiamo un roster abbastanza largo e competitivo, dunque abbiamo la possibilità di fare un 5 contro 5 competitivo fra di noi in allenamento. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, cioè mantenere la categoria. Dopo i ritiri di alcune società, altre si sono rafforzate. Il Basket School Gela è una squadra forte, con nomi importanti, anche stranieri, attrezzata per la promozione. Noi però andiamo a giocarcela. Dalla nostra abbiamo il fatto che da due anni il roster è più o meno lo stesso. Abbiamo fatto qualche innesto. L’ultimo è stato Mazzoleni, gentilmente concesso dall’Alfa che non partecipa al campionato. Siamo un gruppo coeso da diverso tempo e cerchiamo l’effetto sorpresa. Prima c’è il Basket School poi penseremo al derby col Gravina che sarà senza dubbio una partita sentita”.

Il play Gabriele Vasta dà il senso della lunga attesa che sta volgendo al termine: “Quest'anno c'era la speranza di riuscire a ripartire, poi di nuovo tutto si è fermato. Quindi la voglia è tantissima. In queste settimane abbiamo tolto un po' di ruggine. Abbiamo visto che le altre squadre si sono rinforzate tanto, noi giocheremo soprattutto con le nostre armi. Siamo una squadra giovane e sicuramente cercheremo di dare il massimo. Il campionato, nonostante tante squadre abbiano rinunciato, sembra molto competitivo. Le squadre rimaste sono molto forti. Noi pure ci siamo rinforzati. Le aspettative sono quelle di un torneo ancora più bello di quello dell’anno scorso. Inoltre, visto che ci saranno meno partite, ognuna di queste avrà maggior peso, anche in ottica play off”.

Questo il roster con lo staff tecnico e dirigenziale del CUS Catania Basket

SENIOR

1. LO FARO FEDERICO- 0 (’93)

2. CUCCIA EUGENIO©- 6 (’95)

3. FICHERA DIEGO- 32 (’95)

4. ARCIDIACONO FERDINANDO- 3 (’00)

5. PENNISI MARCO- 24 (’96)

6. DI MAURO EDOARDO- 8 (’98)

7. SARCHIOTO ANDREA- 23 (’89)

8. SACCA’ ROBERTO- 9 (’87)

9. ELIA MANFREDI- 33 (’94)

10. SGROI EMILIANO- 69 (’97)

UNDER

11. VASTA GABRIELE- 4 ’01)

12. CORSELLI LORENZO- 23 (’01)

13. MAZZOLENI NICOLO’- 31 (’01)

14. POCINA DANIELE- 17 (’02)

15. CUIUS FEDERICO- 30 (’02)

16. SIDIBE BRAHIMA- 16 (’02)

17. GUADALUPI GIORGIO- 71 (’03)

18. ARCIDIACONO FEDERICO- 1 (’05)

19. RACITI GIULIANO- 36 (’05)

STAFF

GUADALUPI GIUSEPPE (Capo Allenatore)

BALBO DANIELE (Vice Allenatore)

GIUSTINO GIOVANNI (Preparatore Atletico)

RUSSO GAETANO (Responsabile Sezione)

MAUCERI FRANCO (Dirigente)

MARTELLO ENRICO (Dirigente)

SANGIORGIO MICHELANGELO (Dirigente)