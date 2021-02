Coronavirus, quasi 20.000 nuovi casi e 308 decessi

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si registrano 19.886 nuovi casi con 443.704 tamponi e 308 vittime. Ieri si sono registrati 16.424 casi con 340.247 tamponi (tasso di positività pari al 4,8%) e 318 vittime. In Lombardia si registra il maggior numero di contagiati: 4.243 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

"In Italia si è stimato che la cosiddetta variante inglese del virus Sars-CoV-2 ha una trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti, con una grande incertezza statistica" tra il 18% fino ad arrivare a punte del 60%.

Lo scrive l'Istituto superiore di sanità (ISS) in un aggiornamento delle Faq sulle varianti sul proprio sito. "La stima - si legge -, è stata ottenuta da uno studio di Iss, ministero della Salute, Fondazione Bruno Kessler, Regioni/Province autonome. Questi valori sono in linea con quelli riportati in altri Paesi, anche se leggermente più bassi. "La stima induce a considerare l'opportunità di più stringenti misure di controllo che possono andare dal contenimento di focolai nascenti alla mitigazione", si legge.