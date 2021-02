Colomba pasquale 'Made in Sicily' firmata da D&G e Fiasconaro

Si rinnova in vista delle festività pasquali la collaborazione tra due aziende che hanno la Sicilia nel loro brand: l'azienda Dolciaria Fiasconaro e la maison Dolce&Gabbana. Il simbolo della pace e della rinascita, la ricerca delle materie prime più genuine, una lavorazione artigianale sapiente e attenta alla tradizione, sono gli "ingredienti" della Colomba, la nuova creazione dolciaria tipica della tradizione italiana che si aggiunge alla collezione Dolce&Gabbana e Fiasconaro. A partire dal mese di Marzo saranno infatti disponibili tre nuove proposte da forno, racchiuse in altrettante confezioni firmate Dolce&Gabbana: la Colomba alle Mandorle di Sicilia, la Colomba con Cioccolato e Confettura di Fragoline di Bosco di Sicilia e la Colomba al Cioccolato di Sicilia. Una preparazione tutta artigianale, dall'impasto al confezionamento, utilizzando i prodotti tipici del territorio. Le colombe saranno confezionate in splendide scatole in latta, decorate appositamente dalle migliori maestranze artistiche siciliane con fregi ispirati alle maioliche bianche e azzurre dell'isola.