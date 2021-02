Misure anti Covid: intensificati i controlli nel Ragusano

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargata alla presenza del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha predisposto una serie di controlli a decorrere sin dal prossimo fine settimana allo scopo di evitare comportamenti scorretti che possano determinare conseguenze e fare aumentare il livello di diffusione del contagio che finora si è riusciti a contenere. "Occorre assolutamente evitare - afferma una nota della Prefettura di Ragusa - che si possa ripetere l’errore dell'estate scorsa che ha provocato il rialzo dei contagi e la chiusura totale. Le misure di vigilanza e di controllo saranno caratterizzate da grande rigore e saranno applicate senza alcun margine di tolleranza specie dopo mesi in cui ormai taluni comportamenti dovrebbero essere entrati a fare del nostro modo di interagire senza moti di ribellione e manifestazioni di insofferenza, seppur quest’ultima giustificata da un così lungo periodo di restrizioni. Occorre, purtroppo, non sottovalutare la diffusione delle varianti del virus che potrebbero generare una propagazione dei contagi ancora più difficile da fronteggiare e da arginare. I servizi interforze saranno estesi ai comuni della provincia dove più diffusa è la cosiddetta “movida” con l’ausilio dei corpi della Polizia Municipale e con l'eventuale adozione da parte dei Sindaci, ove ritenuto necessario, di nuove ordinanze che impongono particolari restrizioni, anche con l’eventuale divieto di stazionamento, sul territorio comunale".