Il network italiani.it ospita un Caffè letterario con il giornalista Marino Bartoletti

Marino Bartoletti, noto giornalista sportivo, scrittore, esperto di musica, sarà ospite del Caffè letterario di italiani.it.

L’appuntamento con la cultura via web, ideato e condotto dall’editrice de “la rete degli italiani nel mondo”, Paola Stranges, è previsto per il prossimo venerdì 26 febbraio, alle ore 18, in diretta facebook sulla fanpage di italiani.it!

L’editrice converserà con Marino Bartoletti, soffermandosi sulla vita, la carriera, le pubblicazioni del noto autore e conduttore televisivo. Nel corso dell'incontro online, Bartoletti parlerà anche del suo ultimo libro "La cena degli dei" (2020) edito da Gallucci.

L'incontro online con il noto giornalista sportivo avviene a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo perchè Bartoletti è anche un grande esperto del Festival della canzone italiana.

Marino Bartoletti risponderà alle domande che gli verranno rivolte nei commenti della fanpage di italiani.it.