Modica, iniziativa di solidarietà della Coldiretti per le famiglie più bisognose

Lodevole iniziativa di solidarietà, organizzata dalla Coldiretti di Modica, a favore di alcune famiglie particolarmente bisognose a cui si è voluto dare, un sostegno concreto attraverso la consegna di pacchi alimentari contenenti, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, olio, latte. Tutti prodotti di alta qualità e di origine italiana, per testimoniare lo spirito di solidarietà che contraddistingue il mondo agricolo nei confronti delle famiglie che sono in serie difficoltà economiche, maggiormente aggravate dalla particolare crisi sociale causata dalla pandemia del covid-19. Il direttore della Coldiretti di Modica, Franco Savarino, ha consegnato nelle mani dei volontari della Protezione Civile i frutti della raccolta che verranno adesso smistati alle famiglie più bisognose del territorio. “Voglio ringraziare e complimentarmi con i soci di Coldiretti per questa bella iniziativa che assume maggiore valenza in un momento come questo. Sono stati raccolti tutti prodotti genuini della nostra terra che adesso andranno a famiglie bisognose modicane individuate dai Servizi Sociali”.