Noto, camion finisce fuori strada a Piana Bucachemi: autista resta illeso

C'è voluta un'autogru dei vigili del fuoco del distaccamento di Noto per liberare un camion finito fuori strada in contrada Piana Bucachemi. L'incidente si è verificato verso le 21,30 di ieri. Il conducente del camion ha perduto il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L'uomo è rimasto miracolosamente illeso, anche se la paura è stata tanta. Per liberare la strada è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.