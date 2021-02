Atterraggio di un Boeing 777 a Mosca per problemi al motore

Un Boeing 777 ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Mosca a causa di 'problemi al motore'.

Lo riferisce la compagnia aerea Rossiya Air in un comunicato precisando si trattava di un aereo cargo in volo da Hong Kong a Madrid.

La Boeing è in questi giorni sotto i riflettori per i problemi ai motori dei suoi 777. Ieri la La Federal Aviation Administration, l'agenzia federale che sovrintende all'aviazione civile Usa, le ha inflitto una multa di 6,6 milioni di dollari per diverse carenze di sicurezza.