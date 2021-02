In una chiesa di Pachino danneggia arredi sacri: ai domiciliari in Comunità

Sono quasi una decina le denunce raccolte da Carabinieri e Polizia nei confronti di F.P., 38 anni, di Noto per numerosi episodi di danneggiamento.

A seguito delle indagini portate a termine dai Carabinieri attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, i militari della Stazione di Pachino hanno denunciato F.P. alla Procura della Repubblica di Siracusa in quanto ritenuto responsabile di diversi episodi di danneggiamento a mezzo incendio avvenuti in orario serale in danno di un esercizio commerciale di Pachino .

L’uomo, affetto da disturbi psichici, è stato in un primo momento sottoposto al divieto di soggiorno nel comune di Pachino .

Tuttavia F.P. ha violato la misura posta a suo carico dall’Autorità Giudiziaria e addirittura, durante una funzione religiosa, si è introdotto all’interno di una Chiesa disturbando la funzione religiosa in corso e danneggiando alcuni oggetti sacri custoditi all’interno della Chiesa.

A seguito di quest’ultimo episodio, i Carabinieri di Pachino hanno chiesto ed ottenuto dall’Autorità Giudiziaria, l’inasprimento della misura posta a carico di F.P. il quale è stato accompagnato agli arresti domiciliari presso una Comunità Terapeutica Assistita della provincia di Siracusa.