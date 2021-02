I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide, collaborati dai colleghi della Stazione di Siracusa Principale, hanno tratto in arresto Enzo Di Luciano , 50 anni, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa che ne ha disposto la detenzione presso la Casa Circondariale di Cavadonna. Di Luciano dovrà scontare in carcere la pena di 8 mesi per un furto commesso nel borgo ibleo nell’anno 2016.