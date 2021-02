Ex sottosegretario Nicola Bono annuncia la nascita della 'Nuova Destra' a Noto

Dopo Pachino e Avola si è costituito anche a Noto in provincia di Siracusa, il Comitato territoriale della Buona Destra. Ne danno notizia l’On. Nicola Bono, Presidente del Partito, ed il coordinatore del Comitato di Noto, l’apprezzato Medico Alessandro Arancio. In particolare Arancio, dopo avere ringraziato Filippo Rossi, Segretario del Partito, e l’amico Nicola Bono per la fiducia concessagli, ha sottolineato l’importanza della costituzione, anche nella splendida capitale del Barocco del Val di Noto, che vanta una tradizione di Destra liberale e moderata antica e consolidata, della Buona Destra che è nata proprio per colmare il vuoto di una offerta politica fortemente Europeista, moderata e di ispirazione liberale. Tutti valori, ha precisato Arancio, che si trovano nei 20 punti del Manifesto della Buona Destra, che si distingue dagli altri partiti anche per questo. Gli Italiani hanno capito che una politica autoreferenziale e priva di trasparenza circa le linee di indirizzo che vuole perseguire, non può avere alcun futuro ed è alla base dei gravissimi problemi che assillano il Paese. La Buona Destra anche su questo vuole differenziarsi da tutti gli altri partiti, proponendosi, unico partito in Italia, appunto con un Manifesto di valori e obiettivi, che esprime chiaramente e senza pericoli di cadere in strumentali e speculative contraddizioni, ciò che intende fare per aiutare la Patria a ritrovare la via del buon governo e di una politica di effettiva tutela del Bene Comune. Una proposta politica nuova ed inedita, anche sotto l’aspetto della contrapposizione al “Partito Unico della spesa”, che incorpora tutti i partiti dell’attuale panorama politico nazionale, che hanno dimostrato la loro incapacità di elaborare strategie di governo idonee al rilancio dell’economia e del lavoro e, perfino, finora, di elaborare piani credibili per il corretto utilizzo dell’imponente massa di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea, per finanziare la ripresa economica dai danni arrecati dalla pandemia. Per questo la Buona Destra ha salutato positivamente anche a Noto, la nomina a Capo del Governo del Dott. Mario Draghi. Arancio ha concluso ricordando l’imminente appuntamento elettorale per il rinnovo del governo cittadino, rilevando che anche su questo versante la Buona Destra, anche se appena nata, ed in fase di strutturazione, non mancherà ai suoi doveri di contribuire a scelte amministrative che siano ispirate al merito, alla trasparenza, alla competenza e alla difesa del bene comune.