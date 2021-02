Rete idrica a Vittoria, per ammodernarla convezione Comune - Università di Catania

Sull'ammodernamento della rete idrica, il Comune di Vittoria avvia una collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e di Architettura dell'Università degli studi di Catania.

Si chiama “studio per l'ottimizzazione del rifacimento e della gestione della rete idrica del Comune di Vittoria mediante l'introduzione di tecnologie innovative per la telemisura e il telecontrollo finalizzate alla riduzione della dispersione delle risorse idriche e alla razionalizzazione del servizio di distribuzione” ed è la convenzione che è stata stipulata questa mattina tra la Commissione straordinaria e l'Università di Catania. Alla firma dell'accordo erano presenti, oltre la Commissione straordinaria, il prof. Enrico Foti, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, l'avvocato Rosanna Branciforte, dirigente Area Rapporti Istituzionali con il Territorio, il prof. Alberto Campisano, professore associato di Costruzioni Idrauliche e la professoressa Rosaria Ester Musumeci, professore associato di Idraulica, entrambi responsabili scientifici per il DICAR della convenzione con il Comune di Vittoria.

Lo studio è mirato ad un' attività tecnico-scientifico finalizzata a valutare i benefici dell'introduzione di tecniche di controllo in tempo reale nell’ambito della riqualificazione della rete di distribuzione idrica del Comune di Vittoria. Tutto ciò allo scopo di consentire al Comune-gestore di ottimizzare gli investimenti e la gestione, in modo da renderla quanto più possibile sostenibile, efficace ed efficiente.

L'analisi verrà svolta mediante l'introduzione di tecnologie innovative per la telemisura e il telecontrollo finalizzate alla riduzione della dispersione delle risorse idriche e alla razionalizzazione del servizio di distribuzione. La finalità è quella di garantire l'equa distribuzione del servizio idrico in città. Il costo della convenzione stipulata con l'Università è di 20.000,00 euro più iva. Le attività dovranno svolgersi entro 180 giorni a decorrere da oggi.

“La costruzione della rete idrica del Comune di Vittoria risale ai primi del '900. Gli ultimi interventi di ammodernamento rimontano ormai a molti decenni addietro, per cui la rete attuale è in condizioni precarie e di forte vetustà. Infatti, il pur datato Piano D'Ambito dell'ATO di Ragusa del 2010 riporta una stima delle perdite pari al 30%. Il Comune di Vittoria ha redatto recentemente uno studio di fattibilità, di cui la Commissione ha preso atto con la delibera n. 225 del 28 agosto 2020. Il progetto, le cui schede sintetiche sono già state inviate dall’ATI Idrico alla Regione per l’ottenimento del finanziamento, prevede la sostituzione dei tratti ammalorati per circa 85 km di rete per un impegno di spesa pari a 12 milioni di euro. In questi anni abbiamo cercato di sopperire a questo annoso problema con ogni mezzo possibile. Oggi, con la stipula di questa convenzione con l'Università di Catania, diamo il via ad una nuova fase. Con l'aiuto di esperti, faremo un grosso regalo alla città. Non è ammissibile che nel 2021 bisogna ricorrere all'utilizzo dell'autobotte per portare l'acqua nelle case dei cittadini. L'acqua è un bene fondamentale. Con la collaborazione di esperti cattedratici lasceremo in eredità alla città ed ai cittadini di Vittoria uno strumento straordinario per poter finalmente fruire di un eccellente e moderno servizio idrico pubblico che faccia dimenticare le angustie e difficoltà del passato!

Un ringraziamento particolare, inoltre, va all'ingegnere Giuseppe Giuliano - dirigente del settore ecologia - che ha redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica e all'ingegnere Giuseppe Grasso - sovraordinato del Comune di Vittoria che ha coordinato i lavori”, - ha dichiarato la Commissione straordinaria.