Lega, il sindaco di Palazzolo Salvatore Gallo viceresponsabile enti locali Sicilia orientale

Il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, è il vice responsabile enti locali della Lega per la Sicilia orientale. Gallo affianca il responsabile regionale enti locali, Matteo Francilia ed il vice responsabile per la Sicilia occidentale Francesco di Giorgio.

L'organigramma della Lega in Sicilia comprende anche Annalisa Tardino come nuovo coordinatore di Agrigento. Ad annunciarlo è il segreteraio regionale della Lega, Nino Minardo. Vincenzo Giambrone, invece, sarà il responsabile provinciale della Lega. Giambrone, dunque, sarà il referente che si occuperà dell’organizzazione e della struttura territoriale.

E, intanto, nel pomeriggio di oggi, a Catania la Lega Sicilia ha riunito i responsabili regionali e provinciali. Nel corso del dibattito sono stati affrontati i temi riguardanti il Dossier Sicilia e l'organizzazione nell'Isola degli stati generali del turismo. Domattina, a Messina, una manifestazione per ricordare a tutti l'importanza strategica del Ponte sullo Stretto, 'opera prioritaria e indispensabile per il nuovo governo.

NELLA FOTO, Minardo (a sinistra) e Gallo.