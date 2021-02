Morto a 89 anni Giuseppe Mazzagatti boss di Oppido Mamertino

E' morto stanotte per cause naturali il boss Giuseppe Mazzagatti di 89 anni. Il capo cosca di Oppido Mamertina era gravemente malato ed è deceduto a Taurianova nella sua abitazione. Mazzagatti, condannato all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidio, nel 2014 si trovava agli arresti domiciliari perché le sue condizioni erano incompatibili con il regime carcerario. In quell'anno salì agli onori della cronaca per il famoso "inchino" della Madonna delle Grazie davanti alla sua abitazione in occasione della tradizionale processione religiosa. Pochi mesi dopo quell'episodio il boss fu riportato in carcere. Nell'agosto 2016 tornò, invece, agli arresti domiciliari.