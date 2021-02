Covid, ancora in crescita le persone positive nel Ragusano

E’ ancora in crescita il numero dei positivi al Covid nel Ragusano. Secondo i dati forniti dall’Asp in totale i positivi al coronavirus sono 276 di cui 255 in isolamento domiciliare, 16 ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e 5 nella RSA Covid. I guariti sono 7.751 mentre i morti sono 199. Ecco nel dettaglio i positivi al coronavirus nei comuni iblei: 4 Acate, 1 Chiaramonte Gulfi, 15 Comiso, 1 Giarratana, 8 Ispica, 11 Modica,

0 Monterosso, 20 Pozzallo, 61 Ragusa, 7 Santa Croce Camerina, 19 Scicli, 108 Vittoria

I dati dei test Covid: 96.459 tamponi molecolari, 22.306 test sierologici, 198.656 test rapidi per un totale di 317.421.

A Scicli, il sindaco Enzo Giannone oggi ha comunicato la chiusura di cinque classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella”. Si tratta di due classi del plesso dell’Istituto Tecnico Economico e di tre classi del plesso dell’Istituto Tecnico Agrario. Finora tre alunni e un docente positivi al covid 19. Gli alunni in quarantena sono 124, 21 i docenti, 4 il personale ATA. Per tutti loro sarà effettuato il tampone molecolare di controllo dopo dieci giorni di quarantena. Le classi faranno solo didattica a distanza. In quarantena anche gli alunni e il personale delle due sezioni della scuola dell’infanzia di Donnalucata dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”. Anche per loro sarà effettuato il tampone molecolare di controllo dopo dieci giorni di quarantena. Domani, sabato, screening drive in in contrada Zagarone nel centro della Protezione civile.