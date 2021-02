Modica, l'assessore Messina: il governo pronto a sostenere turismo e spettacolo

L'assessore regionale al Turismo, Spettacolo e Sport, Manlio Messina, rassicura i settori di sua competenza sulle azioni di sostegno già messe in campo e da fare partire. Lo fa da Modica in occasione della visita in città dopo i lavori di riammodernamento tecnico del Teatro Garibaldi. Il rappresentante del Governo regionale è stato accolto dai vertici della Fondazione Teatro Garibaldi: il sindaco, Ignazio Abbate, il sovrintendente Tonino Cannata, il direttore artistico dell'ultima stagione di prosa e musica prima dello stop per la pandemia, Giovanni Cultrera, dall'assessore alla Cultura del Comune di Modica, Maria Monisteri. L'assessore ha, comunque, subordinato le iniziative in cantiere ai provvedimenti del governo nazionale sulle riaperture di cinema e teatri e, soprattutto, all'efficacia della campagna vaccinale. A quest'ultimo aspetto è legato anche il turismo che, evidentemente, è danneggiato dai divieti di spostamenti tra Regioni e, anche, dalla paura dei contagi. "Noi stiamo sostenendo le attività maggiormente danneggiate e crediamo che alcuni settori, come quello della ristorazione, possano rimanere aperti rispettando determinati protocolli". Il rappresentante del Governo Musumeci ha anche parlato con i vertici della Fondazione Garibaldi di programmi futuri e di alcune iniziative da avviare in collaborazione con l'assessorato regionale.