Coronavirus, impennata di positivi 20.499 e 253 decessi

L'Italia torna a superare, dopo mesi, la soglia dei 20mila contagi in un giorno ma, soprattutto, i 97mila decessi Covid da inizio pandemia. I dati del bollettino sembrano sempre più ufficializzare i timori di una terza ondata: 20.499 le nuove infezioni di oggi, 253 i decessi per un triste primato di 97.227 e un tasso di positività in salita al 6,3% contro il 5,6% del giorno prima.Ad aumentare sono anche i ricoveri, in particolare quelli in terapia intensiva che balzano in un giorno a +26 per un totale di 2.194, con 188 nuovi ingressi. In salita anche i ricoveri in area non critica a +35 per un complessivo di 18.292: 384.178 le persone in isolamento domiciliare.Che il virus stia correndo lo dice anche il dato degli attuali positivi che torna sopra soglia 400mila: con un aumento di 8.521 nelle ultime 24 ore sono infatti 404.664 gli italiani alle prese oggi con il Covid.La Lombardia sfiora i 4.500 casi in 24 ore con 4.557 infezioni in un giorno: 1.145 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Milano, di cui 457 in città, mentre la provincia di Brescia ne registra 918. Sopra i 2mila contagi ci sono Campania (+2.519) ed Emilia Romagna (+2.575). Oltre i mille casi Lazio (1.539), Toscana (+1.254), Veneto (+1.174) e Puglia (+1.104).L'impennata dei casi è legata alla presenza sempre più massiva delle varianti sul territorio nazionale. Lo conferma il 41esimo report di Altems. "Se le misure restrittive del periodo natalizio hanno aiutato a prevenire la terza ondata, la diffusione delle varianti nelle ultime settimane sembra far materializzare lo spettro della terza ondata", precisa Americo Cicchetti, direttore dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica."La settimana appena trascorsa - sottolinea Cicchetti - evidenzia un aumento dell'incidenza settimanale, registrando un valore nazionale pari a 133 ogni 100.000 residenti. Non solo l'incidenza, ma anche altri parametri, che stiamo monitorando con i nostri Instant Report settimanali, sembrano oscillare in modo preoccupante in quest'ultimo periodo".