Giovane avvocatessa trovata morta in casa: è giallo a Palermo

Si indaga sulla morte di una avvocatessa 35enne di Palermo, trovata senza vita nella sua abitazione. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo della donna. L'indagine è coordinata dall'aggiunto Ennio Petrigni. Il marito, ieri pomeriggio, aveva più volte cercato la moglie al telefono, ma non aveva ricevuto risposta. Preoccupato era tornato a casa e l'aveva trovata con una corda attorno al collo legata a un balcone interno all'appartamento. Non appena è scattata la segnalazione sono arrivati diversi agenti di polizia e i poliziotti della scientifica che hanno eseguito controlli e sopralluoghi nell'abitazione. Il corpo della giovane è stato portato all'istituto di medicina legale del Policlinico per l'autopsia.