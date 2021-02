Sparatoria a Cerignola, 31enne ferito all'addome

Un giovane di 31 anni con piccoli precedenti penali è stato ferito all'addome con un colpo di arma da fuoco questa sera nel quartiere Torricelli a Cerignola (Foggia). L'uomo, che attualmente è sottoposto a libertà vigilata, è stato trasportato d'urgenza al policlinico Riuniti di Foggia in codice rosso. E' vigile - fa sapere chi indaga - ma è in gravi condizioni. Sul posto dove sarebbe avvenuto il ferimento i carabinieri non hanno rinvenuto alcun bossolo. Stanno ora ascoltando residenti della zona per cercare di capire se qualcuno abbia sentito gli spari.