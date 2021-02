Rettifica. Sbagliata la foto per un caso di omonimia dell'omicida di Biancavilla

Per un caso di omonimia abbiamo pubblicato erroneamente la foto di Salvatore Fallica nell'articolo pubblicato lo scorso 25 febbraio dal titolo "Uccise una guardi campestre a Biancavilla: eragastolo pure in Appello". Ai sensi dell' articolo 8 della legge sulla stampa, provvediamo a rettificare l'articolo nella parte che riguarda l'immagine dell'imputato che la Terza sezione della Corte d'Appello ha condannato al carcere a vita per l'omicidio di Gaetano Parisi avvenuto nelle campagne di Biancavilla il 14 aprile del 2003.

Dell'errore ci scusiamo con l'interessato e con i nostri lettori.

(Nella foto a sinistra Salvatore Fallica e la vittima Gaetano Parisi)