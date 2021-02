Ritrovati negli Usa i due bulldog francesi di Lady Gaga

Sono stati ritrovati i due bulldog francesi di Lady Gaga, rapiti mercoledi' a Los Angeles. Lo rende noto la polizia della citta' californiana. La cantante italo-americana aveva promesso una ricompensa di 500 mila dollari "senza fare domande" per chiunque le riconsegnasse i cani. Al momento non si sa come siano stati recuperati, ma secondo l'Associated Press e' stata una donna che li ha portati alla polizia. Un portavoce del Lapd ha reso noto che la donna in questione sembra essere "estranea" al sequestro. Non e' chiaro se la ricompensa sia stata richiesta. Lady Gaga e' a Roma per girare il film "Gucci" e si era detta addolorata per il sequestro dei suoi cani Koji e Gustav.