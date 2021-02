Pachino, Petralito di CambiaMenti: "Modificare il portone della chiesa di Marzamemi"

"Apprendo dell’incontro presso la Soprintendenza di Siracusa di una delegazione della Pro Loco di Marzamemi, formata da Nino Campisi e da Salvo Sorbello, su due aspetti di capitale importanza per il nostro futuro: il restauro dell’antica chiesetta della tonnara e la conservazione degli scieri superstiti. Auspichiamo che la Soprintendente Donatella Aprile accolga le istanze della comunità locale e intervenga almeno per modificare il portone d’ingresso della chiesetta e per effettuare un immediato intervento sugli scieri, per cercare di salvare il salvabile, anche se in questo caso la situazione appare purtroppo ormai ampiamente compromessa". Lo afferma Carmela Petralito, candidata a sindaca di Pachino alle prossime amministrative con CambiaMenti, Fratelli d'Italia e Rinascita.

"Ribadiamo la necessità che il nostro patrimonio culturale ed ambientale venga salvaguardato e valorizzato meglio - dice Petralito - rappresentando un volano per lo sviluppo di inestimabile importanza e riproponiamo la via della domanda inserimento della tonnara Marzamemi nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco, che porterebbe anche riconosciuti positivi effetti economici".