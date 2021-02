Auto e moto date alle fiamme a Palermo, avviate indagini

Un'auto rubata è stata data alle fiamme la scorsa notte in via Rocky Marciano a Palermo. Come accertato dai carabinieri l'auto era stata rubata. La vettura è stata gravemente danneggiata dalle fiamme. Poco dopo uno scooter è stato dato alle fiamme sempre nella stessa strada. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri che stanno ricercando il proprietario del mezzo. In tutti e due casi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento gli incendi.