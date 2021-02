"Ti faccio fare la fine di Piera Napoli", marito in carcere a Palermo

"Ti faccio fare la fine di Piera Napoli", riferendosi alla cantante neo melodica uccisa dal marito a coltellate. Dopo aver sentito queste parole una palermitana che da sette anni subiva maltrattamenti da parte del compagno ha deciso di presentarsi al commissariato Zisa Borgo Nuovo e denunciarlo.

E' scattato il codice rosso e il giudice ha disposto gli arresti in carcere per l'uomo. La donna si è presentata in commissariato insieme ai figli e ha raccontato ai poliziotti di essere stata per anni vittime di maltrattamenti, ingiurie, vessazioni e minacce di morte. Nel corso di una delle ultime liti l'uomo di 46 anni ha pronunciato quella minaccia che ha raggelato la donna. L'uomo è stato condannato in passato per diversi reati, anche per maltrattamenti nei confronti di un'altra donna.