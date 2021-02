Siracusa, scontro fra due auto fa saltare corsa clandestina dei cavalli

E' stato un incidente stradale avvenuto questa mattina allo svincolo della Maremonti, a fare saltare una corsa di cavalli clandestina. La competizione abusiva era in programma sulla Maremonti nella zona della 'Damma', ma uno scontro tra due auto ha mandato per aria la corsa. Quando pubblico, scommettitori e staff organizzativo al seguito hanno capito che da lì a poco sarebbero arrivate le forze dell'ordine, hanno preferito tagliare la corda. Erano da poco passate le 6 del mattino. Secondo quanto si apprende, in quel tratto della Maremonti, frequentemente gareggiano abusivamente i cavalli, è arrivata una pattuglia della polizia municipale e due ambulanze . I soccorritori hanno caricato uno dei feriti per trasportarlo al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I°. Al ferito i sanitari gli hanno riscontrato trauma cranico, ma non è in pericolo di vita. La prognosi è di 30 giorni. Nessuna traccia, però, degli organizzatori della corsa clandestina.