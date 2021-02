Palermo, è buio pesto: seconda sconfitta di fila sul campo di Viterbo

Seconda sconfitta consecutiva per il Palermo che nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C e' stato superato per 1-0 dalla Viterbese. A decidere il match è stata la rete di Adopo che all'ultimo secondo di recupero del primo tempo ha battuto Pelagotti con un preciso tiro da dentro l'area. Nella ripresa i rosanero hanno provato a rispondere ma al 59' la Viterbese conquista un penalty per fallo di Almici (espulso per somma di ammonizioni). Dal dischetto, però, Pelagotti intuisce e neutralizza il tiro di Murilo. A dieci minuti da termine altro rosso per i rosanero, questa volta per Odjer. La formazione di Boscaglia conclude in avanti nonostante la doppia inferiorita' numerica, sfiorando anche il pari con Luperini.

Dopo il ko per 1-0 sul campo della Viterbese il Palermo è in silenzio stampa. "Il prossimo appuntamento con gli operatori dell'informazione sarà la conferenza pre gara del mister (Catania-Palermo)", fa sapere la società rosanero.