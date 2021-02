Minaccia di morte medico del Pronto soccorso: denunciata a Corleone

Una donna di 38 anni è stata denunciata dalla polizia di Stato per minaccia aggravata ai danni di un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Corleone che ha minacciato di morte. Nei giorni scorsi poco oltre la mezzanotte, la donna è giunta nella struttura sanitaria per un malore. Il medico di turno, prima di visitarla, ha attivato le procedure previste dalla legge per escludere sintomi dell'infezione da Covid 19 in coloro che accedono alla struttura sanitaria. "Dinanzi alla prospettiva di qualche minuto di attesa, tuttavia, la donna è andata in escandescenze, pretendendo di essere visitata immediatamente senza sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, né ad un eventuale tampone rapido", afferma una nota della polizia. Le spiegazioni del medico di turno sulla necessità della procedura di screening a tutela della salute del personale sanitario e degli altri degenti non hanno avuto alcun effetto, tanto che la donna, è andata in escandescenza. E' così scattato l'allarme. La paziente, è stata denunciata per minacce aggravate a pubblico ufficiale. E' al vaglio degli inquirenti la possibilità di accusare la donna anche per interruzione di Pubblico servizio.