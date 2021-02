Ospedale Ingrassia di Palermo, intervento su arteria succlavia a paziente di 72 anni

Un paziente di 72 anni, affetto da ricorrenti episodi di sincope e pregresso infarto, è stato sottoposto all'ospedale Ingrassia di Palermo a terapia salvavita (angioplastica) dall'équipe di emodinamica. Daniele Pieri, con Antonino Rubino, Marianna Rubino, Mirko Luparelli e il gruppo di infermieri, hanno eseguito l'intervento per una stenosi dell'arteria succlavia. "La rivascolarizzazione percutanea - spiega Daniele Pieri - è di prima scelta per la buona fattibilità, con percentuale di successo dell'80% e minor rischio di complicanze. La diagnosi viene fatta con eco-Doppler dei vasi sopra-aortici ma l'angiografia selettiva rimane il 'gold standard. Al Doppler, l'inversione del flusso nell'arteria vertebrale sinistra è un indicatore molto sensibile di stenosi dell'arteria succlavia, patologia che può anche determinare infarti". L'ospedale Ingreassia è stato recentemente dotato di un nuovo angiografo digitale di ultima generazione che, oltre alla diagnosi e terapia della patologia coronarica, consente di condurre studi strutturali delle patologie cardiache e vascolari periferiche, con risoluzione ed accuratezza diagnostica elevata. "Si prosegue verso la creazione di un vero laboratorio di cardiologia interventistica e vascolare - sottolinea il direttore dell'unità di cardiologia dell'Ingrassia, Sergio Fasullo - è una struttura utile e indispensabile per i bisogni degli utenti". Nonostante la pandemia, lo scorso anno la cardiologia dell'ospedale Ingrassia di Palermo ha lavorato a pieno ritmo assicurando: 1.159 ricoveri ordinari, 385 procedure di angioplastica e 721 coronarografie. Le prestazioni ambulatoriali della struttura sono state 20.143, mentre il laboratorio di elettrostimolazione ha effettuato 238 impianti di pacemaker e defibrillatori, oltre 1.401 controlli. "La struttura - sottolinea il direttore generale dell'Asp di Palermo, Daniela Faraoni - registra una crescita costante sia nei numeri che nella qualità dei servizi offerti ad un'utenza sempre più vasta che arriva anche da altre province".