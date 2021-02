Confcommercio Palermo, ad aprile corso di formazione per pasticceri

Confcommercio Palermo riparte con i corsi di formazione professionale dopo una periodo di stop imposto dalla pandemia. Il 12 aprile prenderà il via il "corso di pasticceria e di gelateria", organizzato insieme alle organizzazioni di categoria Fipe e Assipan. A giugno partirà il corso di "cucina classica e cucina vegetariana" mentre a ottobre sarà la volta del "corso di panificatore e pizzaiolo". Il corso è rivolto a titolari di aziende ristorative, alberghiere ed extralberghiere, allievi del corso di formazione, diplomati di scuola alberghiera e anche al pubblico amatoriale interessato ad approfondire tecniche, strumenti e prodotti della pasticceria. Docente sarà il maestro Fabio Pacuvio e sarà articolato tra aprile e maggio in 352 ore di lezione, tra attività di teoria, pratica (presso il laboratorio didattico "Forniture Lo Piccolo") e periodo di stage in azienda. Con il maestro Franco Indelicato invece sarà possibile entrare nel mondo del gelato artigianale di tradizione italiana attraverso un approccio integrato fra teoria e pratica. Il corso si articolerà in 312 ore di lezione, anche queste suddivise tra teoria, pratica di laboratorio e stage in azienda. "La qualificazione professionale - dice la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio - attraverso corsi di formazione di alto livello è un requisito molto richiesto dagli imprenditori del settore che cercano di imporsi sul mercato grazie alla qualità e alla innovazione dei propri prodotti. Inoltre, in un momento di particolare emergenza occupazionale, siamo convinti che questi corsi possano aiutare a qualificare chi cerca uno sbocco professionale". "Fipe Confcommercio Palermo - aggiunge il presidente Antonio Cottone - crede in questi percorsi formativi e i successi ottenuti con i corsi precedenti, che hanno prodotto buone opportunità lavorative, sono la conferma che attraverso la formazione si avvicinano sempre più le aziende ai lavoratori".