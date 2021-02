Modica, confermata la collaborazione tra Fondazione Teatro Garibaldi e il Bellini di Catania

Anche per quest'anno, a cominciare dal periodo estivo, confermata la collaborazione tra la Fondazione Teatro Garibaldi di Modica e il Teatro Bellini di Catania. Lo ha annunciato il commissario straordinario del Teatro Bellini, Daniela Lo Cascio, presente venerdì, a Modica, durante la visita dell'assessore regionale al Turismo, Spettacoli e Sport della Regione siciliana, Manlio Messina. Il rappresentante del governo Musumeci ha ribadito l'attenzione del suo assessorato per il circuito dei Teatri dell'Isola, auspicando una efficace campagna di vaccinazione in modo da poter programmare una serie di eventi che sono già inseriti nei finanziamenti della Regione. Si partirà con spettacoli all'aperto nel periodo estivo, in attesa che la situazione riguardante la pandemia possa consentire la piena ripresa dell'attività teatrale al chiuso. Ad accogliere l'assessore Messina c'erano il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, l'assessore alla Cultura, Maria Monisteri, il sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, Tonino Cannata, il sovrintendente del Bellini, Giovanni Cultrera, direttore artistico della stagione musicale del Garibaldi fino alla sospensione degli spettacoli per la pandemia.

NELLA FOTO, da sinistra: Tonino Cannata, Manlio Messina, Ignazio Abbate, Daniela Lo Cascio, Giovanni Cultrera.