Covid, in aumento i positivi nel Ragusano: sono 286

Dieci nuovi positivi al Covid in 24 ore nel Ragusano in base al bollettino dell’Asp del 27 febbraio. Tra i 286 positivi ci sono: 267 in isolamento domiciliare, 14 ricoverati e 5 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti sono 7.763 mentre i morti sono 199. Ecco nel dettaglio i positivi al coronavirus nei comuni iblei: 5 Acate, 1 Chiaramonte Gulfi, 16 Comiso, 1 Giarratana. 8 Ispica, 11 Modica, 0 Monterosso,

20 Pozzallo, 57 Ragusa, 18 Santa Croce Camerina, 20 Scicli, 110 Vittoria.

Questi i dati dei test Covid: 96.717 tamponi molecolari, 22.306 test sierologici, 201.228 test rapidi per un totale di 320.951.