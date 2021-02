Modica, contrada Bosco in abbandono: interrogazione M5S

"L’Amministrazione Comunale di Modica metta in campo tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione richiesti dai residenti di contrada Bosco e volti a debellare ogni situazione di pericolo e disagio". E' la richiesta del consigliere comunale del M5S, Marcello Medica, attraverso un’interrogazione consiliare, avente ad oggetto “Abbandono e degrado di contrada Bosco, conseguenti e persistenti pericoli e disagi per la cittadinanza”, e indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto e al Sindaco, Ignazio Abbate.

Il Consigliere del M5S di Modica, nell’interrogazione, evidenzia che da tempo la zona extraurbana di contrada Bosco versa in uno stato permanente di abbandono e degrado e ciò nonostante le continue segnalazioni di cittadini residenti oramai stanchi di subire continui disservizi con i conseguenti pericoli e disagi; che nella suddetta contrada, l’arteria che la attraversa richiede una manutenzione straordinaria poiché il manto stradale risulta in vari punti danneggiato e con avvallamenti pericolosi che mettono a serio rischio l’incolumità pubblica; e infine, che la zona in questione è, ad oggi, una delle poche aree periferiche della città sprovviste di pubblica illuminazione e ciò, oltre a rappresentare un maggior pericolo per la viabilità, agevola anche i furti presso le numerose abitazioni presenti.