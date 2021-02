Cane sanguinante sulla strada 'Sp14': carabinieri di Cassaro lo salvano

Durante la scorsa notte, il servizio di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Cassaro ha registrato un episodio che ha riscontrato il plauso del web.

Lungo la SP14, in territorio di Palazzolo, i Carabinieri hanno rinvenuto, al bordo della carreggiata, un cane meticcio di taglia media che, sanguinante, ha attirato l’attenzione dei militari con forti guaiti quasi come a segnalare che quella che sembrava una carcassa di animale, in realtà conservava ancora tanta voglia di vivere.

I militari, fermata l’auto di servizio, hanno immediatamente soccorso l’animale evitando anche che altre auto potessero investirlo.

Contattato il servizio veterinario dell’ASP per le prime cure del caso, si è recato sul posto anche una volontaria dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) la quale ha preso in affidamento il cane consegnandolo alle cure di una clinica veterinaria nel siracusano.

La stessa volontaria ha pubblicato sui principali social alcuni “post” con foto dell’intervento in soccorso del povero animale dove ringrazia i Carabinieri per la sensibilità dimostrata.

In poche ore decine sono stati i commenti di vicinanza agli uomini dell’Arma che si sono trovati quasi spiazzati da così tante attestazioni di stima per un gesto che rientra nelle quotidiane attività di servizio ma che in questo caso ha riscosso così tanti affettuosi commenti da scaldare anche i cuori degli operanti.