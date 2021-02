Spiraglia di Città in Movimenti ai Commisari: "Vaccini a Pachino per personale scolastico"

“La mancanza di un sindaco e di un consiglio comunale assente a Pachino da 2 anni e 9 giorni, non significa ignorare i problemi della collettività in un momento così difficile come quello della pandemia. Come 'Città in Movimenti', schieramento di liste civiche pronte a fare tornare la democrazia a Pachino con il ritorno alle urne, vogliamo ricordare ai Commissari straordinri di affontare con senso di responsabilità la questione dei vaccini anti covid”. E' l'accorato appello lanciato ai commissari Carmelo Musolino, Rosanna Mallemi e Vincenzo Lo Fermo, da parte di Progetto Pachino, Pachino Futura, Diventerà Bellissima, Alleanza per Pachino e Giustizia e Libertà, che si riconoscono nel progetto politico ed innovativo dell'imprenditore – manager Alfredo Spiraglia. “Bisogna fare sintesi con i medici di Pachino, personale sanitario, volontari che assistono le fasce più deboli, per vaccinare in loco il personale scolastico. L'Asp ha organizzato il servizo per gli over 80 nei locali del Pte, mentre non si possono sballottare insegnanti e personale scolastico da un punto all'altro della provincia di Siracusa ed anche fuori provincia per la somministrazione del vaccino. Serve un train d'union non solo per evitare gli spostamenti, ma soprattutto per immunizzare gli adulti che sono a contatto con alunni e studenti. Questo è a garanzia della salute pubblica che nel principale Ente locale spetta ai sindaci. Nel caso di Pachino alla Commissione straordinaria”.