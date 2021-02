Morto a Palermo il giudice Vittorio Aliquò: fu anche pretore a Siracusa

E' morto a Palermo, all'età di 84 anni, il magistrato Vittorio Aliquò. Cordoglio è stato espresso dalla giunta distrettuale dell'Anm che ne ricorda "con gratitudine le esemplari doti di professionalità e signorilità. Aliquò era nato a Palermo nel 1936, aveva prestato servizio in magistratura dal 1961 al 2009, prima presso la Pretura di Siracusa, poi a Palermo, prevalentemente nel settore penale. E' stato Procuratore aggiunto, avvocato generale presso la Corte d'Appello e per vari periodi facente funzioni di procuratore generale. Grazie alla sua notorietà per gli studi entomologici e alla sua collezione di 80 mila coleotteri, l'Università di Palermo gli aveva conferito la laurea honorìs causa in Biodiversità ed evoluzione.