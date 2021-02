Multe per 2.400 euro sono state elevate a Palermo dai carabinieri che ieri sera in via Torrearsa hanno trovato aperto un ristorante oltre l'orario consentito. Seduti ai tavoli c'erano cinque clienti, che insieme al titolare sono stati sanzionati. Uno dei presenti è stato anche denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale per non avere voluto fornite le proprie generalità ai carabinieri.