Sea Watch, ancora soccorsi di migranti: salvati 317 profughe

Dopo quattro interventi in tre giorni sono adesso 317 le persone a bordo della nave Sea-Watch 3. Lo comunica la stessa ong su twitter, che ohhi ha operato due soccorsi. Di questi ultimi, il primo avrebbe riguardato 16 naufraghi - tra cui donne e bambini - che erano su un gommone avvistato questa notte. Sono in corso le cure per molti casi di ustione da benzina. Poi l'altro intervento, con 97 persone in salvo che erano su un barcone di legno in difficoltà. Altri quattro natanti in difficoltà sono stati segnalati da Moonbird nell'area.