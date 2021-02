Pallavolo, B1 femminile: la Pvt Modica batte la Reghion Reggio Calabria e risale in classifica

Egea PVT Modica 3

Volley Reghion Reggio Calabria 0

Egea PVT Modica: Asero, Ferro 16, Turlà 2, Liguori 9, Gridelli 14, Capponi, Giardi 14, Leandri 4, Ferrantello (L), n.e.: Fabbo, D'Antoni, Sudano. All. Enrico Quarta.

Volley Reghion Reggio Calabria: Romeo, Ameri 7, La Rosa 9, Papa 3, Borghetto, Perata 2, Varaldo 8, Nielsen 21, Saporito, Foscari (L), n.e.: Petta, Mucciola. All. Davide Monopoli.

Arbitri: Annalisa Martorino e Martina Rossino (Comitato Monti Iblei).

Note: Parziali 25/22, 25/23, 25/21.

Secondo successo consecutivo dell'Egea PVT Modica che al "PalaRizza" batte in tre set in 1h 40' la Volley Reghion Reggio Calabria nella gara valida come prima giornata di ritorno delmini girone di serie B1 femminile di pallavolo.

Un successo meritato quello ottenute dalle biancorosse capitanate da Fabiola Ferro che hanno così riscattato la sconfitta subita all'andata in riva allo Stretto e fatto registrare una crescita costante e man mano che gli schemi del nuovo allenatore vengono assimilati, anche sprazzi di bel gioco.

Contro il sestetto reggino di Davide Monopoli, le modicane sono rimaste sempre concentrate e con le bocche di fuoco ben innescate da una ritrovata Sofia Turlà hanno ottenuto un successo pieno che le rilancia in classifica e tiene alto il morale di tutto l'ambiente che finalmente sta ritrovando la vera PVT che non si era vista nelle prime uscite stagionali.

La gara è stata molto combattuta sin dall'inizio con il punteggio che è rimasto in bilico per lunghi tratti.