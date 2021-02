Coronavirus, diminuiscono i positivi: 17.455 e 192 decessi

Diminuisce in Italia il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono 17.455, ieri erano 18.916 (- 1.461). Sono pero' stati eseguiti meno tamponi, 257.024 contro i 323.047 della giornata di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento, invece, il tasso di positivita' che si attesta a 6,7% (ieri era del 5,8%). Il numero dei decessi diminuisce: sono 192 nelle ultime 24 ore contro i 280 di ieri. I ricoveri nelle terapie intensive sono 15 in piu' (ieri erano piu' 22) con 131 ingressi del giorno, e salgono a 2.231. I ricoveri ordinari crescono di 266 unita' (ieri +80) e sono 18.638.