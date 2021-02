Palermo, a Palazzo Sant'Elia il 7 marzo una giornata dedicata alle donne

"La rinascita inizia dalle donne": è il tema dell'iniziativa in programma domenica 7 marzo a Palermo, a Palazzo Sant'Elia di Via Maqueda. Una giornata dedicata alla donna con incontri culturali e intermezzi musicali coordinati da Giovanna Cirino. Tra gli ospiti della giornata, l'attrice Pamela Villoresi, la scrittrice Daniela Tornatore. Prevista anche la partecipazione straordinaria di Laura Efrikian che presenterà il suo libro "Incontri", edizioni Spazio Cultura. Gli ingressi saranno contingentati per un massimo di trenta persone.