Un video nelle mani della polizia inneggia a boss di Latina

Un inno alla violenza. Con tanto di gesti che emulano pistole e tagli alla gola. Una sfida vera e propria, a bande rivali, ma anche a chi come le forze dell'ordine e la magistratura, tenta di fermare l'escalation di criminalità nella zona del Sud Pontino. E' questo il messaggio di un video che ritrae un gruppo di giovani, con il volto coperto, che inneggiava ad un boss della malavita di Latina, ora acquisito dalla polizia. Nel video, anticipato dal sito on line di Repubblica, viene recitata una sorta di rap, con tanto di intimidazioni: "Se sei in zona mia faccio bang bang bang", o anche "c'ho in mano un fero pronto, siamo cresciuti nella fame, tra coltelli e lame", viene ribadito senza mezzi termini che "Latina è cosa nostra", elogiando il potere del loro clan, della violenza. Solidarizzando con gli arrestati, "Sta tranquillo zio tutto passa in fretta". In queste ore gli investigatori di Latina stanno effettuando accertamenti per risalire ai protagonisti di quelle immagini diventate ben presto virali sul web. Per chi indaga quel video potrebbe essere la 'risposta' ad una serie di arresti effettuati nei giorni scorsi nel capoluogo pontino che aveva sgominato un clan con 19 arresti. I poliziotti della Squadra Mobile di Latina e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, avevano arrestato lo scorso 17 febbraio 19 persone, esponenti e fiancheggiatori delle note famiglie malavitose Di Silvio e Travali di Latina. Le persone coinvolte sono tutte indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, numerose estorsioni aggravate anch'esse dal metodo mafioso ed un omicidio, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa. Secondo l'Antimafia, infatti, le famiglie nomadi avrebbero dato vita nel capoluogo pontino a un'associazione di stampo mafioso, in grado di terrorizzare professionisti e commercianti, con rapporti ad alti livelli con altre organizzazioni criminali. Dalle indagini che nel corso degli anni si sono susseguite, dopo la guerra criminale che nel 2010 insanguinò le strade di Latina e gli arresti degli allora vertici dei clan Di Silvio e Ciarelli, a farsi largo nel business della droga e non solo furono i Travali. E chissà, si chiedono ora gli inquirenti se tra quei volti coperti da passamontagna nella clip di minacce, non ci siano proprio gli eredi di quella sanguinosa faida che sembra non voler mollare la presa sul lacerato territorio.