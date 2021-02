Modica, torna all'aperto la serata di premiazione di Caffè Letterario e Fuori Fuoco Moak

La serata di premiazione di Caffè Letterario e Fuori Fuoco, i concorsi di scrittura e di fotografia promossi da Moak, ritorna all’aperto. La manifestazione culturale, più volte rinviata a causa del covid, finalmente vedrà i riflettori accesi. Questa volta fuori dagli spazi di Casa Moak, che dal 2010 aveva aperto le porte della fabbrica di caffè per accogliere il pubblico e le giurie da tutta Italia ricreando l’atmosfera degli storici caffè letterari. La data per annunciare i vincitori delle edizioni 2020 dei due premi è fissata per sabato 12 giugno durante il festival di “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa”. La decisione di slittare ulteriormente la data dell’evento (prevista per il prossimo aprile) nasce dall’incertezza causata dalla situazione covid nel programmare manifestazioni con presenza del pubblico. “Sin dalla prima edizione del 2000 – spiega Annalisa Spadola, direttore marketing di Moak e ideatrice dei concorsi – la possibilità di fare incontrare le persone e di tessere relazioni tra artisti emergenti e personaggi illustri della letteratura e della fotografia, è stata linfa del progetto; ma anche l’occasione di far conoscere il nostro territorio, le sue bellezze architettoniche, paesaggistiche e quella parte imprenditoriale di Sicilia che ha molto da dire e da far vedere. Tutto questo, pur adattandosi ai cambiamenti, non può essere sostituito da un incontro virtuale. Per questo abbiamo accolto con entusiasmo l’invito di “A Tutto Volume” e del suo ideatore Alessandro Di Salvo, (che è anche direttore artistico di Caffè Letterario), con cui condividiamo la passione per i libri, la cultura e l’amore per la nostra terra”.

I cinque finalisti di Caffè Letterario dovranno, quindi, attendere ancora qualche mese prima di conoscere chi tra loro la giuria presieduta da Melania Mazzucco (nella foto) proclamerà vincitori della 19° edizione.

Prorogata, invece, al 23 maggio la deadline per la consegna delle opere fotografiche di Fuori Fuoco. Altra data da segnare in calendario è il 6 maggio. A Milano, all’interno della galleria d’arte di Denis Curti (presidente di giuria del concorso), sarà inaugurata la mostra fotografica dedicata alle migliori opere fotografiche delle sette edizioni di Fuoco Fuoco.

Durante la serata di premiazione, condotta da Betty Senatore, oltre alla proclamazione dei vincitori, saranno annunciati i nuovi bandi, rispettivamente del 20° Premio Caffè Letterario Moak e dell’ottava edizione di Fuori Fuoco.