Modica, morto l'imprenditore Giovannino Spadaro: costruì "Torre del Sud"

Lutto nell'imprenditoria di Modica. Ha cessato di vivere Giovannino Spadaro, per anni tra i più stimati imprenditori edili della Città della Contea. Un uomo innamorato del suo lavoro e della famiglia che lascia un ricordo indelebile in tutti per i suoi modi garbati, mai fuori dalle righe, valori che è riuscito a trasmettere prima ai figli e poi ai nipoti. L’ultimo suo capolavoro, prima della pensione, è stata la realizzazione dell’Hotel Torre del Sud con annesso Ristorante Al Carato.